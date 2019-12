Kann Jamie Foxx (52) seine neue Liebe überhaupt noch abstreiten? Seit der Trennung des Schauspielers von Katie Holmes (40) im Sommer brodelt es ordentlich in der Gerüchteküche: Immer wieder wurde der Musikproduzent mit der Sängerin Sela Vave erwischt – doch betonte stets, dass es zwischen ihnen nur ein professionelles Arbeitsverhältnis gebe. Doch wenn die beiden nur die Musik verbindet – wieso feierte der Hollywoodstar mit der 21-Jährigen seinen Geburtstag?

Am Donnerstag, einen Tag vor seinem 52. Geburtstag, zelebrierte Jamie schon mal seinen Ehrentag in West Hollywood. Zusammen mit engen Freunden – und Sela – besuchte er den Nachtclub Warwick. Mit diesem erneuten Auftauchen in der Öffentlichkeit zusammen geben die Vielleicht-Turteltauben den Gerüchten wieder ordentlich Feuer. Besonders verdächtig: Sela trug an dem Abend einen Ring an ihrem linken Ringfinger – genau da, wo Verlobungsringe angesteckt werden...

Ende August hatte ein gemeinsames Abendessen in Malibu ebenfalls für Schlagzeilen gesorgt: Wie Daily Mail damals berichtet hatte, hatte sich Jamie mit der Musikerin und seiner Ex-Freundin Kristin Grannis getroffen. Ob der US-Amerikaner etwa diese Gelegenheit genutzt hatte, um seiner einstigen Partnerin und Mutter seiner Tochter seine neue Liebe vorzustellen?

Backgrid Jamie Foxx mit Freunden in West Hollywood 2019

Collage: Backgrid Sela Vave im Dezember 2019 in West Hollywood

Marksman/ Snorlax / MEGA Kristin Grannis, Jamie Foxx und Tochter Annalise im Disneyland

