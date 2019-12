Seltener Red-Carpet-Auftritt als Paar! Seit knapp zwei Jahren sind Topmodel Emily Ratajkowski (28) und Produzent Sebastian Bear-McClard (32) schon verheiratet. Die Hochzeit im Februar 2018 kam unerwartet – zuvor war nicht mal bekannt, dass sie überhaupt ein Paar sind. Doch seitdem versorgen die Turteltauben ihre Fans auf Social Media mit Pärchen-Content und zuckersüßen Knutschpics. Auf den roten Teppichen der Welt sieht man die 28-Jährige allerdings meist alleine – aktuell machen sie und ihr Mann aber eine Ausnahme. Und Sebastian ist dabei auf jeden Fall ein echter Hingucker!

Die Eheleute waren am Mittwoch zu Gast bei der Premiere von "Uncut Gems" in Los Angeles – und gaben zumindest in Sachen Modegeschmack ein ungleiches Paar ab. Emily glänzte in einem gewohnt schicken, aber auch dezent freizügigen Outfit: Sie trug ein kurzes, dunkles Off-Shoulder-Kleid mit frechen Cut-outs. Ihr Liebster hingegen fiel mit seinem extravaganten Styling etwas aus der Reihe: Sebastian hatte einen weiten Hoodie mit unregelmäßigen Farbklecksen an – auch seine weite Jogginghose war ebenso bedruckt. Seinen lockeren Look rundete er mit ausgelatschten Sportschuhen ab und hielt einen Basketball in den Händen. Ob das ein cooler neuer Fashion-Trend ist, oder der Blondschopf sich einfach dem Gangster-Image des Films anpassen wollte, der vorgestellt wurde?

Sebastian kann aber auch schick – das hat er zumindest in der Vergangenheit bewiesen. 2018 war er mit Emily bei der Vanity Fair Oscar Party eingeladen. Dabei erschien er in einem schicken, schwarzen Smoking mit Einstecktuch und einer Fliege.

