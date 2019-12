Vor einem Jahr feierten Nick Jonas (27) und Priyanka Chopra (37) eine atemberaubende mehrtägige Hochzeit, die sicherlich ihresgleichen sucht. Und künftig können sich auch andere Paare von der Romantik und Lebensfreude, die dort versprüht wurde, inspirieren lassen. Der Sänger und die Schauspielerin tun sich nämlich mit Amazon Studios zusammen, um eine einzigartige Hochzeitsshow zu kreieren. Und es gibt auch schon erste Informationen dazu!

Die frohe Botschaft über das neue Herzensprojekt verkündete Priyanka gleich selbst auf Instagram und schrieb: "Nick und ich freuen uns darüber, ein momentan noch unbetiteltes Projekt, verkünden zu dürfen, das die Liebe und Magie zelebriert, die herauskommt, wenn Freunde und Familie durch die Musik zusammenkommen und am Tag vor einer Hochzeit gemeinsam tanzen." Dieses Glücksgefühl hat das Paar auch bei seiner eigenen Hochzeit erlebt, als beide Familien den sogenannten Sangeet begingen, um den es sich auch in der neuen Show drehen soll. "Es war einer der unvergesslichsten Momente zu einer sehr besonderen Zeit in unserem Leben", fügte Priyanka hinzu.

Wie das Branchenportal Deadline berichtet, fungieren Priyanka und Nick für das Projekt als ausführende Produzenten, werden in der Show aber auch zu sehen sein. Momentan soll man sich noch in der Casting-Phase befinden, die Dreharbeiten starten dann 2020.

Getty Images Priyanka Chopra im Mai 2019 in Cannes

Instagram / priyankachopra Nick Jonas und Priyanka Chopra in San Diego, Oktober 2019

Getty Images Priyanka Chopra, Schauspielerin

