Herrscht Schlecht-Wetter-Stimmung bei Andrej Mangold (32) und Jennifer Lange (26), weil sie ihren Teller nie leer isst? Seit über einem Jahr sind der Bachelor von 2018 und die Zumba-Tänzerin schon ein Paar – dank der Kuppelshow sind sie schier unzertrennlich geworden. Jetzt haben die zwei sogar einen gemeinsamen Social-Media-Kanal, auf dem sie ganz offen über ihre Beziehung reden. In ihrem ersten Video kamen aber auch unangenehme Dinge ans Licht: Wie geht Andrej damit um, dass Jenny beim Essen einfach immer etwas übrig lässt?

Auf YouTube diskutierte das Paar jetzt, was die Ticks des jeweils anderen sind. Den Fimmel, nie aufzuessen, sprach die 26-Jährige dabei sogar selbst an: "Du siehst es wahrscheinlich nicht als Tick an, aber: Dass ich beim Essen immer etwas liegenlassen muss. Ich esse zu 95 Prozent nicht meinen Teller auf." Die Reaktion des Ex-Basketballers fiel daraufhin eindeutig aus – er schlug die Hände über dem Kopf zusammen.

Dem TV-Rosenkavalier gehe es nämlich komplett anders: "Ich bin so einer, ich würde sogar den Teller ablecken, weil ich es viel zu schade finde, etwas liegenzulassen!" Er finde es dabei vor allem schlimm, wenn man sich an einem Büfett den Teller vollmacht und dann nicht aufisst – denn das sei schlichtweg Verschwendung. Jenny stellte daraufhin aber schnell klar, dass sie das so nicht machen würde. "Dann hätte ich auf jeden Fall schon was gesagt, dann wäre es mir auch aufgefallen", entgegnete der Hannoveraner schließlich ein wenig relativierend.

