So geht es Shirin Nikkhah-Shirazi in ihrer Schwangerschaft! Im vergangenen Oktober überraschte die ehemalige The Biggest Loser-Kandidatin ihre Fans mit freudigen Nachrichten: Sie erwartet ein Baby! Im Netz präsentierte die Brünette seitdem immer wieder ihre runde Kugel – und verkündete sogar, dass sie ein Mädchen bekomme! Jetzt meldete Shirin sich mit einem weiteren Schwangerschaftsupdate – das ist jedoch nicht ganz so positiv: Die werdende Mama kann einfach nicht schlafen!

Auf Instagram veröffentlichte die Zumba-Tänzerin jetzt ein Foto, auf dem sie zwar glücklich lächelt, im Kommentar zum Post aber erklärt: "Seit genau 3:56 Uhr ist meine Nacht nun [...] vorbei, da jemand im Bäuchlein unentwegt Party macht, tanzt, poltert und hämmert. Mir kommt es so vor, als wäre schon der halbe Tag rum."

Unabhängig von ihren Schlafproblemen scheint Shirin die Zeit der freudigen Erwartung aber ganz gut zu verkraften: "Ich kann mich ja wirklich überhaupt nicht beschweren, da ich immerhin Null­kom­ma­nichts an Beschwerden habe in der Schwangerschaft, keine Wehwehchen habe, normal essen, sporteln und die Schwangerschaft genießen kann."

Instagram / shirin_thebiggestloser2018 Shirin Nikkhah-Shirazi im Dezember 2019

Anzeige

Instagram / shirin_thebiggestloser2018 Shirin Nikkhah-Shirazi im November 2019

Anzeige

Instagram / shirin_thebiggestloser2018 Shirin Nikkhah-Shirazi im Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de