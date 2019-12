Na, dieses Baby kommt mächtig rum! Shay Mitchells (32) Tochter Atlas erblickte zwar erst Ende Oktober das Licht der Welt – mit knapp zwei Monaten hat die kleine Dame aber bereits einiges von der Welt gesehen! Kurz nach ihrer Geburt in Los Angeles, Kalifornien ging es für den schon munter plappernden Wonneproppen ab in den Flieger und nach Kanada – zur Uroma. Und jetzt stand bereits der nächste Flug auf dem Programm: Auf nach Europa und in die Stadt der Liebe!

Auf ihrem Instagram-Account teilte Shay zauberhafte Reise-Pics mit ihrem Mini-Me aus...vive là France: Paris! Die Aufnahmen zeigen die frischgebackene Mami mit ihrem Sprössling vor dem Eiffelturm und traumhafter, wenn auch bewölkter Kulisse, am Ufer der Seine. Entspannter könnte die klitzekleine Urlauberin kaum aussehen – Atlas schlummert auf den Sightseeing-Fotos ganz ruhig in Shays Armen. "Oh, die Orte, zu denen wir reisen werden", so Shay Mitchell in der Bildunterschrift - sie kann es wohl kaum erwarten!

Das hatte die Pretty Little Liars-Darstellerin auch bereits zuvor schon angedeutet: Zu einem Foto, dass sie und ihren Spross nach dem Kanada-Flug in einer öffentlichen Damentoilette zeigte, schrieb sie: "Dieses Baby wurde geboren, um zu reisen."

Instagram / shaymitchell Shay Mitchell und ihre Großmutter

Instagram / shaymitchell Atlas und Shay Mitchell

Instagram / shaymitchell Shay Mitchell mit ihrer Tochter Atlas

