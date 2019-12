Kendall Jenner (24) nimmt ihre Schwester Kylie (22) auf die Schippe! Letztere Promi-Dame zeigte in den vergangenen Jahren vor allem in der Mundregion einen optischen Wandel: Ihre Lippen wurden immer voller. Die Veränderung hatte die Unternehmerin zunächst damit begründet, dass sie sich regelmäßig einen Schmollmund schminke – gab dann aber zu, dass der Beauty-Doc bei ihr nachgeholfen hatte. Ihre Schwester Kendall erinnert sich offenbar an Kylies frühere Ausreden – und nahm sie dafür nun auf den Arm!

In der Show Keeping up with the Kardashians verwandelte sich Kendall nun in das Ebenbild ihrer jüngeren Schwester: Sie setzte sich eine für Kylie typische rosafarbene Perücke auf – und legte dann mit einem ironischen Schminkvideo los: Das Model schnappte sich einen Lipgloss und schmierte ihn um ihren Mund. "Ich liebe es, meine Lippen zu übermalen. So hat alles angefangen. Ich habe einfach nur angefangen, meine Lippen zu übermalen, und jeder hat sich gefragt, was ich dafür benutze.", erzählte sie in der Parodie.

Nach dem Gloss schnappte sich Kendall dann noch einen roten Lippenstift und ging damit nicht gerade sparsamer um: Sie verteilte ihn auf ihren Lippen und sogar auf ihren Zähnen. "Oh mein Gott, das fühlt sich toll an auf meiner Haut!"

Instagram / kyliejenner Kendall und Kylie Jenner im Oktober 2018

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit fast-schwarzen Lippen

Anzeige

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner im Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de