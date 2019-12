Ashley Graham (32) erwartet aktuell ihr erstes Kind. Ihre Community hält sie regelmäßig über ihre Zeit als werdende Mami auf dem Laufenden – und die aktuellen XXL-Babybauch-Postings beweisen: Lange dürfte es nicht mehr dauern, bis Ashley ihren Sohn in die Arme schließen kann. Bis es so weit ist, zelebriert das Model seine zusätzlichen Rundungen. Die 32-Jährige offenbart nun ganz ehrlich, wie viel sie während der Schwangerschaft bereits zugenommen hat!

Auf Instagram präsentiert sich Ashley leicht bekleidet bei einer Yoga-Session. In schwarzen Leggings und einem Sport-BH setzt sie ihren Babybauch in Szene und schreibt dazu: "Während meiner Schwangerschaft habe ich bis jetzt rund 23 Kilo zugenommen. Und das Beste ist daran: Es ist mir egal." Sie fügt hinzu: "Ich habe mich nie besser gefühlt und ich bin so dankbar, dass mein Körper und mein Sohn es mir möglich machen, so mobil und flexibel zu sein, wie ich gerade bin."

Außerdem gibt Ashley preis, wie sie sich als Mama in spe fit hält. Unter anderem stünden Workouts und Yoga auf dem Programm. Zusätzlich setze sie auf Akupunktur und Massagen. "Ich habe endlich das Gefühl, diese ganze Sache mit der Schwangerschaft verstanden zu haben und wie ich mich möglichst gut dabei fühlen kann", erklärt sie abschließend in ihrem Beitrag.

Instagram / ashleygraham Ashley Graham im Dezember 2019

Instagram / ashleygraham Ashley Graham, Dezember 2019

Instagram / ashleygraham Ashley Graham, Model

