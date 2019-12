Das war also Prinz Louis (1) erstes Wort! Der jüngste Spross von Herzogin Kate (37) und Prinz William (37) feierte im April seinen ersten Geburtstag. Bei öffentlichen Veranstaltungen plaudern die glücklichen Eltern immer wieder über seine Entwicklungsschritte frei aus dem Nähkästchen. So verriet der Herzogin von Cambridge erst kürzlich, dass der kleine Mann gerade in einer sehr anhänglichen Phase stecke. Nun enthüllte Kate ein weiteres süßes Detail: Louis' erstes Wort war ein Name!

Doch der royale Spross brabbelte nicht etwa "Kate" oder "William" zuerst. In der Weihnachtssendung A Berry Royal Christmas verriet die dreifache Mutter Kochbuchautorin Mary Berry (84): "Eines von Louis' ersten Worten war Mary, denn direkt auf seiner Höhe befinden sich alle meine Kochbücher im Küchenregal. Und Kinder sind wirklich fasziniert von Gesichtern, und eure Gesichter sind überall in euren Kochbüchern." Die 37-Jährige sei sich deshalb auch sicher, dass Louis Mary sofort erkennen würde, wenn er sie sehen live sehen würde.

Das Weihnachts-Special wird am kommenden Montag auf BBC One ausgestrahlt. Darin wird Mary einige ihrer liebsten Rezepte backen. Kate und William werden ihr dabei zur Hand gehen. Außerdem wird die Sendung Einblicke in die Charity-Arbeit des königlichen Paares geben.

Splash News Herzogin Kate und Prinz Louis im Juli 2019 in Wokingham

James Whatling / MEGA Mary Berry und Herzogin Kate, September 2019

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate, November 2019

