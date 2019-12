Herzogin Kate (37) gewährt putzige Einblicke in den Alltag mit ihrem jüngsten Sohn. Im April 2018 sind Kate und ihr Ehemann Prinz William (37) zum dritten Mal Eltern geworden – Sohnemann Prinz Louis (1) erblickte das Licht der Welt. Wirklich viel gab die Cambridge-Familie bislang nicht über den Knirps preis. Lediglich mithilfe niedlicher Schnappschüssen des 19 Monate alten Sprösslings verzücken sie ab und zu die Fans. Doch jetzt hat die Brünette ein süßes Detail über Louis verraten!

Am Mittwoch nahm die 37-Jährige an einem Ausflug teil, bei dem sie mit Familien und deren Kindern, die von der Wohltätigkeitsorganisation Family Action unterstützt werden, einen Bauernhof besuchte. Kate bastelte mit den Kids Christbaumschmuck und suchte mit ihnen eine passende Tanne für ihr Zuhause aus. Als ein kleiner Junge aus der Masse ihre Aufmerksamkeit zu erregen versuchte, indem er "Ich, ich" rief, musste die Herzogin laut Hello schmunzeln. "Du erinnerst mich an meinen Louis, er sagt auch ständig 'Ich, ich, ich' und er will überall mit mir mitgehen", gab die Schwester von Pippa Middleton (36) preis.

Der royale Ausflug hätte Klein-Louis bestimmt auch eine Menge Spaß bereitet, denn der Wirbelwind ist offenbar richtig gerne in der Natur. Vor einigen Monaten hatte Kate nämlich verraten, dass der Bruder von Prinz George (6) und Prinzessin Charlotte (4) es lieben würde, an Blumen zu riechen und im Garten zu spielen.

Getty Images Herzogin Kate in Buckinghamshire im Dezember 2019

Getty Images Herzogin Kate beim Farmbesuch mit der Family-Action-Wohltätigkeitsorganisation

Splash News Herzogin Kate und Prinz Louis im Juli 2019 in Wokingham

