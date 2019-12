Ryan Reynolds (43) kann fast alles tragen! Ob im hautengen Superhelden-Kostüm wie im Film Deadpool, im lässigen Streetstyle oder im Smoking – der Hollywood-Hottie macht in so ziemlich jedem Outfit eine verdammt gute Figur. Nun wagte der Mann von Blake Lively (32) eine modische Reise in die Siebziger-Jahre: Er zeigt sich bei einem Termin in New York in einem braunen Cord-Anzug – cooler Look oder eher Fashion-Fauxpas?

Zugegeben, der Stoff erlebte in diesem Jahr ein kleines Comeback, aber vor allem in der Frauen-Mode. Jacken, Kleider, Röcke – Cord gab es im Herbst fast in allen Formen und Farben. Bei Männern fand der Style aber nicht unbedingt Anklang. Wenn überhaupt trugen die Herren der Schöpfung meistens entweder eine Hose oder ein Sakko. Ryan ging jedoch gleich aufs Ganze und setzte auf einen kompletten Anzug. Dazu kombinierte er ein hellbraunes Shirt und braune Schuhe. Und wer weiß, vielleicht setzt er damit ja einen neuen Trend...

Ob Fehlgriff oder nicht – eines steht fest: Seiner Blake gefällt Ryan vermutlich in jedem Aufzug. Die beiden sind mittlerweile seit über sieben Jahre verheiratet und wurden erst im vergangenen Sommer zum dritten Mal Eltern. In Hollywood gehören sie definitiv zu den absoluten Vorzeige-Pärchen.

Getty Images Ryan Reynolds bei der Filmpremiere von "6 Underground" in New York

Backgrid Ryan Reynolds, Schauspieler

Twitter / VancityReynolds Blake Lively und Ryan Reynolds mit ihrem Baby

