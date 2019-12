Gibt es doch noch Hoffnung für die Kylie-Travis-Fans? Es war ein ziemlicher Schock für alle Kardashian-Jenner-Supporter: Im Oktober wurde bekannt, dass sich Kylie Jenner (22) und Travis Scott (28) getrennt haben. Die beiden sollen seither dennoch in regelmäßigem Kontakt stehen – nicht zuletzt für das gemeinsame Töchterchen Stormi Webster (1). Auch das Thanksgiving-Wochenende verbrachten die beiden offenbar zusammen. Könnte sich Kylie sogar noch mehr Zweisamkeit mit ihrem Ex vorstellen? Ein kryptisches Posting gibt nun einen Anlass zu dieser Vermutung!

Am Freitagabend gönnte sich die Brünette ein wenig Abend-Ausgang mit ihrer Mutter Kris Jenner (64) und deren Partner Corey Gamble (39), wie zahlreiche Bilder in ihrer Instagram-Story bewiesen. Einer der Clips dürfte den Followern besonders ins Auge gefallen sein. Am späten Abend bekamen sie eine Nahaufnahme von Kylies Augen, die ein wenig nachdenklich dreinschauten, zu Gesicht. Das melancholisch wirkende Foto betitelte sie mit folgenden Worten: "Ich vermisse dich."

Aus dem Beitrag geht zwar nicht hervor, an wen die emotionale Zeile gerichtet ist – allerdings kursieren immer wieder Gerüchte, dass sich Travis und Kylie noch einmal zusammenraufen könnten. Ein People-Insider plauderte kürzlich über ihren Beziehungsstatus aus: "Sie sind zwar noch nicht offiziell wieder zusammen, aber man kann sehen, dass sie noch ineinander verliebt sind!"

Instagram / kyliejenner Kris und Kylie Jenner im Dezember 2019

Instagram / kyliejenner Screenshot aus Kylie Jenners Instagram-Story

enewsimage / ActionPress Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner bei der "Look Mom I Can Fly"-Premiere, 2019

