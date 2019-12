Für die Premiere seines ersten Streifens putzte sich The Weeknd ganz schön heraus! Der 29-Jährige, der bürgerlich Abel Makkonen Tesfaye heißt, machte sich in den vergangenen Jahren eigentlich als Sänger einen Namen. Nun ging der Musiker aber unter die Schauspieler und gab sein Filmdebut in "Uncut Gems". Der Thriller feierte vor wenigen Tagen seine Premiere in Hollywood – und zu dem Anlass fuhr Abel modisch so einiges auf!

Der "Starboy"-Interpret erschien am vergangenen Mittwoch superstylish auf dem roten Teppich des Events. Er trug einen karierten Anzug mit farblich aufeinander abgestimmten Hinguckern: Zu seinen Lackschuhen kombinierte Abel eine rote Krawatte und ein passendes Einstecktuch. Ein echter Hingucker war jedoch seine Brille: Die getönten Gläser des XXL-Modells waren ebenfalls auf den Rest des Outfits abgestimmt!

In dem neuen Film sind neben The Weeknd (29) auch der ehemalige Basketballprofi Kevin Garnett und Adam Sandler (53) zu sehen. Wie ein Trailer auf YouTube verrät, spielt Letzterer in dem Film den Hauptcharakter Howard Ratner – einen Juwelier, der mit Wetten das große Geld machen will und sich dadurch in geschäftliche und private Probleme verstrickt.

Getty Images The Weeknd bei der "Uncut Gems"-Premiere in Hollywood im Dezember 2019

