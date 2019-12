Rechnet Selena Gomez' Ex The Weeknd (29) jetzt musikalisch mit der gescheiterten Beziehung ab? 2017 führten die beiden Musiker eine zehnmonatige Romanze – gerade mal zwei Monate nachdem Abel Makkonen Tesfaye, wie der Sänger bürgerlich heißt, mit Model Bella Hadid (23) Schluss gemacht hatte. Im damaligen Januar wurden er und Sel erstmals zusammen gesichtet, im Sommer waren sie ungeniert knutschend auf dem Coachella-Festival – bis sie dann im Oktober ihr Liebes-Aus verkündeten. Seitdem scheint der 29-Jährige wieder mit seiner Model-Verflossenen anzubandeln. Ob er aber mit Selena wirklich abgeschlossen hat, scheint unklar, denn ein neuer Weeknd-Song soll von ihr handeln!

Der "Starboy"-Interpret soll die Rechte für einen Track namens "Like Selena" (deutsch: "Wie Selena") bei der amerikanischen Version der GEMA namens ASCAP angemeldet haben, wie auf der Website des Unternehmens jetzt zu lesen ist. Viele Follower des gebürtigen Kanadiers vermuten seitdem, dass er damit seine Ex-Freundin meinen könnte: "The Weeknd wird 'Like Selena' bestimmt bald herausbringen und ich bin nicht bereit für so viel Herzschmerz!" und "Er hat einen Song über Selena Gomez geschrieben, ich bin mir sicher und ich will ihn hören", lauten nur zwei der zahlreichen Reaktionen auf Twitter.

Die Idee, Ex-Lover in Songs zu thematisieren, könnte sich The Weeknd jedenfalls von Selena abgeschaut haben. Immerhin brachte die 27-Jährige Ende Oktober selbst ein Lied heraus, in dem es um ihren einstigen Freund Justin Bieber (25) geht, mit dem sie vor und auch kurz nach The Weeknd liiert war. In "Lose You to Love Me" singt sie unter anderem darüber, wie sie über das Liebes-Aus hinweggekommen ist, und bestätigte kurze Zeit später in der Zach Sang Show: "Ja, ich wollte, dass er zuhört!"

Getty Images Selena Gomez und The Weeknd im September 2017

Getty Images The Weeknd bei einem Auftritt im November 2017

Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber im November 2011

