Sido (39) wurde als Rüpel-Rapper mit Totenkopfmaske bekannt. Seit 2012 ist der Künstler glücklich mit der Moderatorin Charlotte Würdig (41) verheiratet. Die beiden sind stolze Eltern von zwei gemeinsamen Söhnen. Mittlerweile lässt es der 39-Jährige musikalisch etwas ruhiger angehen – vor allem was seine derben Texte betrifft. Könnte das an seiner Vaterrolle liegen? Denn seine Frau verriet jetzt, dass ihr ältester Sohn mit seinen sechs Jahren inzwischen Sidos Songs versteht!

In einem Interview mit dem Internet-Radiosender Barba Radio erzählte die 41-Jährige am vergangenen Samstag, wie sie damit umgeht, dass ihre Kinder immer mehr Sidos Texte verstehen: "Wenn wir 'Papa-Musik' hören, ist ihm schon aufgefallen, dass der Papa ganz oft 'Scheiße' sagt". Sie habe allerdings eine ganz einfache Erklärung für ihren Nachwuchs: "Wenn Papa 'Scheiße' sagt, ist es eine Art Kunst und das gehört in dieses Lied rein. Da darf er das sagen."

In Erklärungsnot dürfte die Zweifach-Mama an den Feiertagen aber gar nicht erst kommen. Im Hause Würdig werde Weihnachten ganz traditionell im Kreise der Liebsten gefeiert: Rapsongs wie Sidos Hit "Weihnachtssong" aus dem Jahr 2003 sind demnach nicht zu erwarten, sondern klassische Weihnachtslieder.

