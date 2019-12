Freizeitpark statt Weihnachtsmarkt: Demi Lovato (27) genießt den Advent mit ihrem Lover auf ihre Weise! Die US-Sängerin hatte vor wenigen Wochen überraschend im Netz die Liebesnachricht rausgelassen: Mit einem zuckersüßen Foto hatte sie deutlich gemacht, dass sie sich in das Männer-Model Austin Wilson verguckt hat. Pärchen-Ausflüge stehen seitdem für die Frischverliebten gerne auf dem Programm. Jetzt genoss das Paar ein ganz besonderes Date in Disneyland!

Zwischen Achterbahnen und etlichen anderen Vergnügungspark-Fans bummelten Demi und Austin am vergangenen Wochenende durch das beliebte Ausflugsziel in Anaheim. Ganz entspannt und bester Laune stellten sich die beiden für die Fahrgeschäfte an – und grinsten nach einer Fahrt auf einer Achterbahn bis über beide Ohren. So ganz alleine waren die beiden aber nicht: Ein Bodyguard und zwei VIP-Tourguides waren stets in ihrer Nähe.

Demi und ihr 25-jähriger Freund hatten sich durch ihren gemeinsamen Freundeskreis kennengelernt – und waren sich schnell nähergekommen, wie ein Insider gegenüber E! News bereits verraten hatte. "Demi liebt es, dass sie die gleichen Werte haben – und sich in Bezug auf ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden verstehen. Sie denkt, dass er ein guter Einfluss ist", hatte die Quelle offenbart.

Snorlax / MEGA Austin Wilson und Demi Lovato im Disneyland

Anzeige

Snorlax / MEGA Demi Lovato und Austin Wilson im Disneyland

Anzeige

Snorlax / MEGA Demi Lovato und Austin Wilson im Disneyland

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de