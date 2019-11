Damit überraschte sie ihre Fans! Am vergangenen Mittwoch präsentierte Demi Lovato (27) den neuen Mann an ihrer Seite: das Model Austin Wilson. Über die sozialen Netzwerke teilten beide ein Bild von sich mit dem jeweils anderen. Erst kürzlich hatte die 27-Jährige noch den Ex-US-Bachelor Mike Johnson gedatet, ohne dass sich etwas Ernstes entwickelt hätte. Umso schöner, dass sie in Austin jetzt vielleicht ihre große Liebe gefunden hat! Eine Frage bleibt dabei noch offen: Wie genau begann die Romanze der beiden?

Ein Insider verriet gegenüber E! News, dass Demi das Model durch ihren gemeinsamen Freundeskreis kennenlernte. Sie sollen beide die gleichen Erfahrungen teilen, was den Umgang mit Alkohol und Drogen sowie den Entzug betrifft. "Er kann sich sehr in sie hineinversetzen und ist sehr mitfühlend auf ihre Probleme eingegangen", offenbarte der Informant. Diese Tatsache hätte sie beide wohl näher zusammen-gebracht. Das Wichtigste sei aber, dass Austin die Sängerin sehr glücklich mache: "Demi liebt es, dass sie die gleichen Werte teilen und sich in Bezug auf ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden verstehen. Sie denkt, dass er ein guter Einfluss ist."

"Die Romanze war wie ein Wirbelsturm und sie kamen sich sehr schnell näher", berichtete die Quelle weiter. Demi freue sich über die kleinsten Unternehmungen, die sie zusammen machen – auch wenn sie bloß in ihrem Haus in Los Angeles Zeit miteinander verbringen und sich dabei etwas zum Essen bestellen. Beide würden einfach die Gegenwart des anderen genießen.

Instagram / austingwilson Austin Wilson

Instagram / ddlovato Demi Lovato und Austin Wilson im November 2019

Backgrid Austin Wilson und Demi Lovato, Studio City, November 2019

