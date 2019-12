Tori Roloff kann sich auf erholsame Nächte freuen! Erst im November erblickte das zweite Kind der amerikanischen Reality-TV-Darstellerin und ihrem kleinwüchsigen Partner Zach das Licht der Welt. Die "Little People, Big World"-Stars haben bereits einen gemeinsamen Sohn und krönten ihr Eltern-Glück nun mit der Geburt einer Tochter. Rund einen Monat nach ihrem Kaiserschnitt gibt die frischgebackene Zweifach-Mama jetzt ein niedliches Baby-Update: Sie hat einen Weg gefunden, ihrer Kleinen zu süßen Träumen zu verhelfen.

"Update: Sie schläft besser, wenn sie eingewickelt ist", erklärt Tori in ihrer Instagram-Story. Dazu teilt sie ein Foto ihres Töchterchens, das in einer Decke eingemummelt in seinem Bettchen schläft. Mit ausgestreckten Armen und auf kuscheligem Fell-Untergrund scheint sich das neue Familienmitglied sichtlich wohlzufühlen. Schlaflose Nächte könnten der TV-Bekanntheit in Zukunft demnach vielleicht erspart zu bleiben.

Auch in Sachen After-Baby-Body hat sich die Brünette bereits kurz nach der Geburt von Baby Nummer zwei an die Fans gewandt. "Ich versuche wirklich sehr, meinen postpartalen Körper zu lieben. Es ist erst drei Wochen her, dass in mir ein Mensch gewachsen und geboren wurde, aber trotzdem ist es schwer", schrieb sie auf ihrem Kanal und musste zugeben, sich noch nicht ganz an ihr neues Ich gewöhnt zu haben.

Instagram / toriroloff Tori und Zach Roloffs Baby

Instagram / zroloff07 Tori und Zach Roloff mit ihrem Sohn

Instagram / zroloff07 Tori Roloff mit ihren Kindern

