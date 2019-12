Lange war es nur ein Gerücht, jetzt scheint es fast keinen Zweifel mehr zu geben: Madonna (61) ist frisch verliebt – und zwar in ihren 26-jährigen Tänzer Ahlamalik Williams. Schon im Oktober wurde darüber spekuliert, dass die beiden nicht auf nur auf der Bühne Kollegen, sondern privat ein Paar sind. Nach den Shows sollen sie immer gemeinsam verschwunden sein. Jetzt tauchten Fotos auf, auf denen die Sängerin und ihr mutmaßlicher Lover ziemlich vertraut wirken.

Vergangenes Wochenende wurden Madonna und Ahlamalik nun in Miami Beach gesichtet. Der Tänzer gönnte sich zunächst allein auf dem Balkon einen Zigarillo und ging danach auf Kuschelkurs mit der 35 Jahre älteren Musikerin. Verschiedene Paparazzi-Aufnahmen zeigen, wie er Madonna vor den Augen ihrer Tochter Lourdes (23) den Nacken massiert und ihr die Hand auf die Hüfte legt – Gesten, die dafür sprechen, dass die beiden mehr als nur gute Freunde sind.

Anscheinend verbrachte das Mutter-Tochter-Gespann einen gemeinsamen Pärchen-Trip, denn auch Lourdes präsentierte sich am Wochenende in männlicher Begleitung – und das sogar ziemlich innig. Bilder zeigen, wie der Mystery-Man dem Model beherzt an den Hintern fasst.

MEGA Ahlamalik Williams in Miami Beach

Anzeige

MEGA Ahlamalik Williams im Dezember 2019

Anzeige

MEGA Madonnas Tochter Lourdes mit einem Unbekannten in Miami

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de