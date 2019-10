Geheime Liebesbotschaften? Für Madonna (61) könnte es momentan wohl nicht besser laufen, denn die Sängerin hat gerade mehrere erfolgreiche Live-Termine in New York City absolviert und auch ihr im Juni veröffentlichtes 14. Studioalbum "Madame X" hat weltweit in den Charts eingeschlagen. Aber noch wichtiger: Angeblich ist die 61-Jährige auch frisch verliebt. Bei ihrem Geliebten soll es sich um den 25-jährigen Tänzer Ahlamalik Williams handeln, der Madonna bereits seit drei Jahren auf Tour begleitet.

Die Queen of Pop hatte im vergangenen Monat 16 Live-Auftritte im New Yorker Howard Gilman Opera House – während dieser Zeit wurde sie laut der News-Seite TMZ mehrfach mit dem Tänzer gesehen. Auch nach dem finalen Auftritt am Samstag verließen beide gemeinsam die Location. Madonna wählte Ahlamalik auch für eine Performance in ihrem im Juni veröffentlichten Musikvideo zu dem Song "God Control" aus.

Ebenfalls im Juni postete Madonna ein Video auf Instagram, auf dem sie und der Tänzer ganz intim zu sehen sind – beide feiern den Charterfolg ihres Albums, indem sie sich rhythmisch an Ahlamalik reibt. Er hält dabei ein Champagnerglas in der Hand und scheint den provokanten Annäherungsversuch zu genießen, bevor neben ihnen ein weiteres Glas in Scherben zerspringt und das Video abrupt endet. Es liegt also durchaus nahe, dass der Tänzer derzeit eine besondere Rolle im Leben der Sängerin spielt.

Getty Images Madonna im Dezember 2016

Getty Images Madonna beim Finale vom Eurovision Song Contest 2019

Instagram / madonna Sängerin Madonna

