Pizza, Pasta oder doch nur Salat? Für eine Sache ist der Kardashian-Jenner-Klan besonders bekannt: Alle Familienmitglieder legen großen Wert auf Mode und darauf, stets top in Form zu sein. Neben ausdauernden Sporteinheiten und Kosmetik-Prozeduren ist dabei vor allem eine ausgewogene Ernährung wichtig. Und nicht nur die Mamis essen gesund – auch die älteren Kinder von Kim (39) und Kourtney (40) kriegen nur das Beste aufgetischt. Doch was essen die Mini-Kardashians eigentlich genau?

Das verriet Heim-Köchin Sara Motamedi jetzt im HollywoodLife-Interview. Die professionelle Küchenmeisterin kann bei North (6), Saint (4) und Co. offenbar viel ausprobieren: "Sie sind nicht sonderlich wählerisch. Sie probieren fast alles." Dabei werde den berühmten Sprösslingen aber nicht alles aufgetischt. "Die Mamas mögen es, wenn clean und gesund gekocht wird. Sie essen alles, solange es organisch ist. Besonders für Kourtney und ihre Kids ist es wichtig, dass das Essen immer organisch und vor allem glutenfrei ist", verriet Sara. Doch was sind die Gerichte, die besonders gerne von den Kardashian-Sprösslingen verspeist werden? "Sie lieben Steak. Ich habe oft Filet für sie gemacht, zuerst angebraten und dann im Ofen gebacken. Auch glutenfreie Pasta, Nudeln mit Käse mögen sie", so die Freundin der Familie weiter.

Die Heranwachsenden würden gerne auch mal etwas Neues ausprobieren. So erzählte Sara von einem kleinen Experiment, das bei den Kardashian-Kindern erstaunlich gut angekommen sei: "Ich habe für sie einmal Kirsch-Reis gemacht und Mason und Penelope fragten mich nur 'Wirklich, Kirsch-Reis?'. Aber es wurde schnell zu ihrem Lieblingsgericht."

AZ/X17online.com / ActionPress Kim Kardashian mit ihren Kindern North und Saint West

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihren Kindern Penelope, Mason und Reign

enewsimage / ActionPress Kourtney Kardashian und Tochter Penelope

