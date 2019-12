Herzogin Kate (37) als Vorzeige-Hausfrau? Mit etwas Training vielleicht! Am 29. April 2011 heiratete die einst bürgerliche Brünette in die britische Königsfamilie ein. Mit ihrem Mann Prinz William (37) hat sie mittlerweile drei Kinder bekommen, die sie am liebsten so bodenständig wie möglich erziehen möchte. Dazu gehört selbstverständlich auch das Führen eines eigenen Haushalts, das Kochen und das Zubereiten von Getränken – ausgerechnet das sei aber nicht unbedingt ihre Stärke, wie Kate jetzt öffentlich zugab!

In der BBC-Show "A Berry Royal Christmas" mit der britischen TV-Bekanntheit und Kochbuchautorin Mary Berry (84) sollte die 37-Jährige vor laufenden Kameras ein paar Cocktails mixen, die sie dann auf einem Tablett platzierte. "Das erinnert mich an meine Uni-Tage, als ich nebenher noch ein bisschen gekellnert habe", plauderte die Herzogin von Cambridge munter aus. Auf Marys Frage hin, ob sie denn gut darin gewesen sei, antwortete sie lachend: "Nein, ich war schrecklich!" Immerhin haben sich Kate und William damals in der schottischen Eliteuniversität St. Andrews kennen und lieben gelernt – ihren Traumprinzen konnte sie also trotz mangelnder Servier-Kompetenzen für sich gewinnen.

Die Dreifachmama erzählte außerdem von einer spritzigen Küchenpanne, die ihr mal passierte, als sie Spinatsuppe zubereitete: Sie vergaß, den Deckel auf den Mixbehälter zu setzen. "Wir hatten am Ende überall Suppe – sogar an der Decke", erinnerte sie sich. Über ihren Göttergatten verriet sie dabei auch, dass dieser besonders begabt in der Gestaltung des Frühstücks sei.

Getty Images Herzogin Kate im Dezember 2019

Getty Images Herzogin Kate und Mary Berry, September 2019

Getty Images Herzogin Kate während ihres Kanada-Aufenthalts im Juli 2011

