Für Alex und Cindy (31) hat das Versteckspiel endlich ein Ende! Bei Hochzeit auf den ersten Blick gaben sich die Ex-Der Bachelor-Kandidatin und der ehemalige "First Dates"-Teilnehmer vor laufenden Kameras das Jawort. Seitdem konnten die Flirtformat-Fans die Entwicklung des frisch vermählten Ehepaares im TV mitverfolgen. Ob die beiden Kuppelkandidaten allerdings noch immer zusammen sind, wusste niemand so recht – bis gestern! In der finalen Folge entschieden sich die zwei für die Ehe miteinander und auch im Netz macht Alex es jetzt offiziell: Er lud ein Pärchen-Pic als Profilbild hoch!

Nach dem großen Entscheidungstag wechselte der Account-Manager aus Essen sein Profilfoto auf Instagram: Der Vater eines jugendlichen Sohnes ist darauf fortan nicht mehr alleine zu sehen, sondern posiert breit grinsend neben seiner Göttergattin. Liebevoll legt die Marine-Soldatin ihren Arm um ihren Herzbuben – die beide wirken überglücklich. In seinem Feed lud der 44-Jährige den Schnappschuss bereits Anfang Dezember hoch und schrieb dazu: "Liebe fragt nicht, Liebe sucht nicht, Liebe ist" nach dem Songtext zu "Liebe ist" von Nena (59).

Cindy hingegen strahlt ihren Followern auf ihrer Insta-Seite noch immer solo entgegen. Dafür postete die 31-Jährige eine Momentaufnahme mit ihrem Auserwählten und machte dazu ein herzzerreißendes Liebesgeständnis: "Du hast mich nie verurteilt und mich mit offenen Armen als deine Ehefrau angenommen. Zu jeder Zeit stehst du hinter mir und lässt meine besten Seiten zum Vorschein kommen. An deiner Seite fühle ich mich vollkommen. Ich liebe dich", schrieb die Blondine.

SAT.1/Christoph Assmann Cindy und Alexander bei ihrem "Hochzeit auf den ersten Blick"-Jawort

Sat.1 Cindy und Alex im Finale von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Instagram / cindy.hadeb Alex und Cindy, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2019

