Sie konnte ihre Tränen nicht mehr zurückhalten! Eigentlich gilt Jennifer Aniston (50) als meist gut gelaunte und überall beliebte Frohnatur – allerdings steckt hinter der vermeintlich fröhlichen Fassade eine traurige Familiengeschichte: 2016 ist ihre Mutter an einer schweren Lungenentzündung verstorben, zuvor soll das Verhältnis jahrelang zerrüttet gewesen sein. Unter anderem aufgrund eines Enthüllungsbuchs der Mutter, dessen Veröffentlichung ihr Jen nie ganz verziehen habe. Während eines TV-Auftritts ist die Schauspielerin offenbar wegen dieser schmerzvollen Erfahrung in Tränen ausgebrochen!

Passend zur Vorweihnachtszeit erfreut Ellen in ihrer The Ellen DeGeneres Show gerade Woche für Woche einige ihrer Zuschauer mit großzügigen Geschenken und Überraschungen. An diesem Abend war eine Teenagerin die Glückliche: Elyse Kimball teilt ein ähnliches Leid wie Jen, denn auch sie verlor die Mutter. Seitdem zieht Papa Jeff sie und ihre Schwester allein auf. "Ich möchte ihm für all das, was er für uns getan hat, etwas zurückgeben. Das kann ich nur mit deiner Hilfe", bittet sie Ellen um Unterstützung. Während Elyse ihre traurige Familiengeschichte offenbarte, konnte sich die Schauspielerin nicht mehr beherrschen und fing bitterlich an zu weinen. Anschließend wischte die 50-Jährige bedrückt ihre Tränen weg und bekam zunächst kein Wort mehr heraus.

Aber natürlich hatte Ellen bereits alle Hebel in Bewegung gesetzt, um der betroffenen Familie unter die Arme zu greifen. Während der Witwer mit seinen zwei Töchtern in der Show saß, dekorierten Mitarbeiter der Sendung sein heimisches Wohnzimmer mit vielen Weihnachtsgeschenken. Jennifer spendierte ihnen dazu noch eine vierwöchige Familienreise nach Paris.

