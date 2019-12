Michael Wendler (47) und seine Laura (19) sind sich eben in jeder Lebenslage total nah! Die beiden Turteltauben gehen offiziell seit Anfang des Jahres gemeinsam durchs Leben. Trotz aller Kritik an ihrer Beziehung, leben der Musiker und die Brünette auch weiterhin ihre Liebe öffentlich aus. Und so können sich die Fans auf den Social-Media-Profilen auch immer wieder über zahlreiche Kuschel- und Knutschbilder freuen. Jetzt gewähren die Verliebten einen noch intimeren Einblick!

Den dritten Advent verbrachten Micha und Laura in trauter Zweisamkeit – und das nicht etwa am Ofen, sondern im Whirlpool! In Lauras Instagram-Story zeigt die Reality-TV-Bekanntheit, wie sie es sich mit ihrem Schatz besonders gemütlich gemacht hat: Die beiden stiegen nachts in das beleuchtete Becken mit sprudelndem Wasser. Und dabei kam es zu viel Körperkontakt – und zwar mit den Füßen! Die beiden füßelten im warmen Planschbecken, was das Zeug hielt. "Romantischer Abend mit meinem Liebsten", schrieb die einstige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin unter den kurzen Clip.

Die vorweihnachtliche Zeit machen sich die zwei Verliebten offenbar so entspannt wie möglich. Auch den Christbaum schmückten sie bereits festlich. Vor der bunten Tanne konnten Laura und Michael scheinbar ebenfalls nicht die Finger voneinander lassen: Mehrere Instagram-Fotos zeigen das Paar, wie es vor dem Weihnachtsbaum Liebesbekundungen austauscht und sich in den Armen liegt.

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müllers Füße

Anzeige

WENN.com Michael Wendler und Laura Müller

Anzeige

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de