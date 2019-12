Sophia Vegas (32) und ihre Familie sind bereits in absoluter Weihnachtsstimmung! Im Februar dieses Jahres durften sich die Blondine und ihr Partner Daniel Charlier über die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Amanda freuen. Jetzt feiern die glücklichen Eltern und ihr Nachwuchs das Fest der Liebe zum ersten Mal zu dritt. Obwohl die Feiertage noch nicht ganz da sind, haben sie sich jetzt schon einmal eingestimmt. Sophia postet süße Family-Pics im Kuschel-Modus.

"Weihnachten ist doch die schönste Zeit im Jahr und das letzte Mal, wo ohne auf Kalorien zu achten, genascht werden kann", schreibt die 32-Jährige zu einem Instagram-Bild mit ihren Liebsten. In kuscheligen rot-schwarzen Karo-Schlaf-Outfits stehen Sophia und ihr Mann vor dem bunt geschmückten Weihnachtsbaum und halten stolz ihren Sprössling im Arm. Amanda, die eine niedliche Schleife auf dem Kopf trägt, guckt neugierig in Richtung Kamera. "Aber noch besser sind Matching-Outfits, oder?", freut sich die Beauty in einem weiteren Beitrag über den behaglichen Familien-Look.

Auch wenn sich Sophia bei all den Festtags-Naschereien möglicherweise um überschüssige Pfunde sorgt, hat sie zuletzt immer wieder betont, wie eisern sie ihren Trainingsplan verfolgt. "Ich arbeite daran, wieder eine gute Figur zu bekommen", erklärte sie schon wenige Wochen nach der Geburt und teilte fleißig Work-out-Bilder mit ihren Fans.

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und ihre Familie

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas mit ihrer Familie

Instagram / officialsophiavegas TV-Bekanntheit Sophia Vegas

