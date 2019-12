Dicke Jacke, Mütze und Schal: Welche Sängerin läuft hier wohl im ultimativen Winter-Outfit durch die französische Hauptstadt? Aktuell ist es richtig ungemütlich in Paris – Regen und winterliche Temperaturen haben die Stadt der Liebe fest im Griff. Bei diesem Wetter wurde am vergangenen Samstag ein Promi, dick eingepackt, von Paparazzi beim Einkaufen erwischt. Dabei war die Person unter der Kapuze fast nicht zu erkennen: Es handelte sich um die Ex von Hollywood-Star Johnny Depp (56)!

Keine Geringere als Sängerin Vanessa Paradis (46) machte am Wochenende zusammen mit ihrem Hündchen einen Shopping-Bummel, wie aktuelle Schnappschüsse zeigen. In einer Hand hält sie vermutlich einen Teil ihres Frühstücks – ganz landestypisch kaufte sich die 46-Jährige ein Baguette. Für ihren Ausflug war Vanessa in einen Freizeitlook geschlüpft, bestehend aus Anorak, beigem Schal und einer schwarzen, legeren Hose. Das Ganze rundete sie mit bequemen Ugg-Boots ab.

Kürzlich hatte die "Joe le taxi"-Interpretin ihre Fans gehörig enttäuschen müssen. Ende November sagte die Zweifach-Mutter ihre für die nächsten Wochen geplanten Konzerte ab – und hielt sich zu den Gründen bedeckt. In einer Facebook-Mitteilung ihres Labels hieß es dazu lediglich: "Aus Gründen, die außerhalb der Kontrolle der Künstlerin liegen, müssen wir die geplanten Konzerte absagen."

Getty Images Vanessa Paradis im Dezember 2019

LoveParis / MEGA Vanessa Paradis im Dezember 2019

Getty Images Vanessa Paradis beim Cannes Film Festival 2018

