Was für ein stylishes Mutter-Tochter-Duo! Bei der Fashion Week in Paris präsentieren aktuell etliche Top-Designer mal wieder ihre Kollektionen für die kommende Saison. Dieses Mode-Spektakel wollen sich selbstverständlich auch viele Promis nicht entgehen lassen. Am Dienstag präsentierten sich Vanessa Paradis (47) und ihre Tochter Lily-Rose Depp (21) in der Fashion-Hauptstadt im Blitzlichtgewitter – und waren dabei mit ihren lässigen Outfits ein echter Hingucker!

Die 21-jährige Lily-Rose zeigte sich bei einer Chanel-Modenschau in einem coolen Look der Modemarke: Sie trug ein bunt gemustertes Crop-Top mit rosafarbener Tweed-Jacke sowie eine dazu passende Jeans. Mama Vanessa stellte ebenfalls ihr unfehlbares Stilbewusstsein unter Beweis: Sie kombinierte ein schlichtes, schwarzes Outfit mit einer kunterbunten Tweedjacke. Bei diesem gemeinsamen Wow-Auftritt wurde einmal mehr klar: Mutter und Tochter sehen sich zum Verwechseln ähnlich.

Dabei fällt Lily immer wieder mit ihren entspannten Looks auf. Vor einigen Wochen erwischten Paparazzi das Model beispielsweise bei einem Spaziergang durch Paris. Bei dem Ausflug trug die Tochter von Johnny Depp (57) eine ausgewaschene Jeans, Turnschuhe und ein weißes Crop-Top.

Getty Images Lily-Rose Depp auf der Fashion Week in Paris

Getty Images Vanessa Paradis auf der Fashion Week in Paris

Paname Press / MEGA Lily-Rose Depp im Juli 2020

