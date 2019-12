Diese traurigen Liebes-News kamen gestern völlig überraschend – oder doch nicht? Gestern gab Sarah Lombardi (27) im Netz wie aus dem Nichts die Trennung von ihrem Freund Roberto bekannt: Nach fast zwei Jahren gehen die "Genau hier" und der Berliner nun getrennte Wege. Schon länger hatte man die früheren Turteltauben nicht mehr zusammen gesehen, auch Paar-Pics suchte man in der jüngsten Vergangenheit vergebens. Ob die Fans der Sängerin deshalb mit dem Liebes-Aus gerechnet hatten? Jedenfalls kam für sie das Beziehungsende nicht unerwartet!

Das war das klare Ergebnis einer Promiflash-Umfrage (Stand: 17. Dezember, 07:00 Uhr): Von 4.411 Usern machten 68,3 Prozent (3.011 Stimmen) deutlich, dass sie mit dem Liebes-Aus gerechnet hätten. 31,7 Prozent (1.400 Stimmen) traf die Nachricht völlig unerwartet: Sie hätten mit dem Ende der Beziehung nicht gerechnet. Ob nun überraschend oder nicht – die Gründe für diese Entwicklung will Sarah für sich behalten: "Ihr wisst, dass ich mein Liebesleben die letzten Jahre so gut es ging, privat gehalten habe", machte sie in ihrer Insta-Story deutlich.

Zuletzt wurden Sarah und Roberto im Oktober zusammen gesehen: Ihren 27. Geburtstag feierte sie nämlich nicht nur mit ihrem Sohn Alessio (4) und ihrem Ex Pietro Lombardi (27), sondern auch mit Roberto. "Es war schön, es waren alle da – mit der Family haben wir ein bisschen Bowling gespielt", erzählte sie damals dazu Promiflash.

ActionPress Sarah Lombardi bei der Marcel Remus Lifestyle Night 2019

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi (r.) mit ihrem Freund Roberto auf Mauritius, 2019

United Archives GmbH / ActionPress Sarah Lombardi in Berlin, September 2019

