Mit dieser Freundschaft hätte wohl niemand gerechnet! Dass Ellie Goulding (32) einen guten Draht zum britischen Königshaus hat, dürfte den meisten Royal-Fans spätestens seit ihrem Flirt mit Prinz Harry (35) bekannt sein. Doch die Musikerin hat auch zu einer anderen Blaublüterin Kontakt: Prinzessin Beatrice (31) ist eine gute Freundin der Sängerin – und wurde nun zum Opfer eines fiesen Pranks ihrer berühmten BFF!

Ellie war zu Gast in der Michael McIntyre’s Big Show, als ihr der Gastgeber das Handy abnahm und an ihre prominenten Kontakte eine SMS mit den Worten schrieb: "Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich schreibe einen Song über dich. Ich brauche deine Hilfe beim Text. Im Refrain geht es darum, wie wir uns das erste Mal begegnet sind. An was erinnerst du dich bei diesem unvergesslichen Moment?", hieß es in der Nachricht. Beatrice antwortete noch während der Show – und schrieb tatsächlich im Song-Style zurück!

"Meine liebste Freundin, ich liebe sich sehr. Ich bin sehr glücklich, denn ich verehre dich mehr", reimte die Prinzessin. Worte, die beweisen, dass die beiden ganz offensichtlich eine enge Freundschaft verbindet. Beatrice war übrigens nicht die Einzige, die zurückschrieb: Auch Schmusesänger James Blunt (45) schickte Ellie eine Antwort.

Getty Images Ellie Goulding im August 2019

Anzeige

Getty Images Prinzessin Beatrice 2016 in Ascot

Anzeige

Getty Images James Blunt bei den Logie Awards 2017 in Melbourne

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de