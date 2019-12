Liebe ging offensichtlich auch bei Herzogin Kate (37) und Prinz William (37) durch den Magen! Vor mittlerweile acht Jahren haben sich die beiden das Jawort gegeben und sind seitdem unzertrennlich – Royal-Experten lesen aus ihrer Körpersprache immer wieder, dass sie verliebt wie am ersten Tag seien. Kennengelernt hatten sich der Sohn von Prinz Charles (71) und die 37-Jährige allerdings schon 2001 an einer Universität in Schottland. Wie genau der Prinz damals die heutige Mutter seiner drei Kinder um den Finger wickelte, verriet diese jetzt ganz offen!

In der BBC-Sendung "A Berry Royal Christmas" mit der Kochbuchautorin Mary Berry (84) backten Kate und William für die TV-Kameras ein paar Leckereien. Und dabei packte die Britin Einzelheiten über das Liebesrezept des Blaublüters aus: "In der Uni hat er immer alles Mögliche gekocht. Ich glaube, er hat versucht, mich zu beeindrucken. Sachen wie Bolognese-Soße und solche Dinge." Den Kochlöffel schwinge William übrigens bis heute, wie seine Gattin weiter ausplauderte. "Er kocht manchmal für mich. Er macht ein sehr gutes Frühstück", schwärmte sie.

Auch wenn der Zweite in der britischen Thronfolge seine Kate mit relativ einfachen Mitteln von sich überzeugen konnte – für den Heiratsantrag ließ er sich etwas ganz Besonderes einfallen: Wie Mirror kürzlich berichtete, entführte er sie nach Kenia, wo er dann auf der Veranda ihrer Unterkunft um ihre Hand anhielt. Offensichtlich mit Erfolg, denn am nächsten Tag schrieb das Pärchen "Vielen Dank für die wundervollen 24 Stunden" ins Gästebuch.

