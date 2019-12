Das Experiment ist vorbei – jetzt beginnt die gemeinsame Zukunft! Die Hamburger Melissa und Philipp lernten sich in der Datingshow Hochzeit auf den ersten Blick kennen und heirateten direkt bei ihrem ersten Aufeinandertreffen. Vergangenen Sonntag lief die letzte Folge der aktuellen Staffel und im Finale entschieden sich die Turteltauben, verheiratet zu bleiben. Nun folgt in ihrer Beziehung bald ein schöner Meilenstein: Sie verbringen zum ersten Mal Weihnachten als Paar miteinander!

Das berichtete der 32-Jährige seinen Followern in einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram. Von einem User wurde Philipp dabei gefragt, ob er Heiligabend mit oder ohne seine frisch angetraute Ehefrau verbringen werde. Darauf gab es für den Hobby-Boxer nur eine mögliche Antwort: "Das erste Weihnachtsfest verbringen wir natürlich zusammen", stellte er in seiner Insta-Story klar. Doch bereits vor Heiligabend sind der strategische Einkäufer und seine Liebste schon in festlicher Stimmung. "Zusammen genießen wir die Weihnachtszeit und vor allem die Weihnachtsmärkte", schrieb Melissa auf ihrem Account.

In einem anderen Social-Media-Beitrag schwärmte der sympathische Familienmensch von seiner Gattin. "Melissa ist einfach perfekt. Ihre liebevolle Art und die Tatsache, dass sie kinderlieb ist, schätze ich sehr", ließ er seine Community wissen.

Instagram / philipp_aufdenerstenblick Melissa und Philipp in Hamburg, Dezember 2019

Anzeige

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa, Kandidatin bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2019

Anzeige

Instagram / melissa_aufdenerstenblick Melissa und Philipp, bekannt aus "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de