Justin Bieber (25) scheint aktuell in Experimentierlaune zu sein! Erst kürzlich, im vergangenen November hatte der Erfolgsmusiker mit einer neuen Frise überrascht: Seine Haare erstrahlten plötzlich in einem Kaugummi-Rosa! Doch schon kurz darauf hatte der Ehemann von Hailey Bieber (23) offenbar genug von der auffälligen Farbe – und sich wieder einen neuen Look gegönnt: Justin trägt seine Mähne jetzt platinblond und ist damit kaum wiederzuerkennen!

Wie aktuelle Paparazzi-Fotos zeigen, trägt der "Baby"-Interpret sein naturblondes Haar aktuell in einem beinahe weißen Ton. Auf den Fotos vom vergangenen Montag ist er außerdem in einen pinken Zweiteiler mit Bärchen-Print und dazu passende Pantoffeln gekleidet, die von seiner eigenen Marke Drew stammen – eine ganz schön ausgefallene Kombination! Würde er das Hemd nicht offen tragen, sodass die markanten Tattoos auf seiner Brust zu sehen sind, würde man Justin auf den ersten Blick wohl kaum erkennen.

Was wohl die Fans zu Justins neuem Ich sagen? Seine pinke Frisur kam bei den Promiflash-Lesern nicht wirklich gut an, wie eine Umfrage gezeigt hatte – rund 75 Prozent der Teilnehmer fanden, dass ihm die rosa Strähnen überhaupt nicht stehen.

Backgrid / ActionPress Justin Bieber in Los Angeles

Backgrid / ActionPress Justin Bieber in Los Angeles, Dezember 2019

Backgrid / ActionPress Musiker Justin Bieber im Dezember 2019

