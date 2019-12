Nun hat das Versteckspiel offiziell ein Ende! Nachdem Clea-Lacy Juhn (28) Anfang Dezember mit einem kryptischen Post für Spekulationen um ihren Beziehungsstatus gesorgt hatte, ließ ein Insider am vergangenen Sonntag die Katze aus dem Sack. Die Ex von Sebastian Pannek (33) ist seit Kurzem frisch verliebt – und zwar in Riccardo Basile. Nun räumt das Paar mit jeglichen Zweifeln auf: Der 28-Jährige führte seine neue Flamme zum gemeinsamen Dinner aus!

In seiner Instagram-Story postete der Sky-Moderator einen Clip, der mit einem Schwenk durch ein leeres Restaurant beginnt. Daraufhin taucht einer seiner Kumpels auf und grinst in die Kamera. Doch die beiden sind nicht allein in dem schicken Lokal: Wenig später ist auch die ehemalige Bachelor-Gewinnerin in dem Video zu sehen. Obwohl sie nicht direkt in das Objektiv ihres neuen Lovers blickt, kann sie ihre Freude nicht verbergen.

Das Liebesouting kommt für einige Fans von Clea überraschend. Noch im Oktober erklärte sie, derzeit keinen neuen Partner in Aussicht zu haben. Nur wenige Wochen später aber sollte sich das Schicksal der 28-Jährigen in Sachen Liebe unverhofft zum Positiven wenden.

Instagram / riccardobasile Clea-Lacy Juhn

Anzeige

Instagram / riccardobasile Riccardo Basile, Sportmoderator

Anzeige

Getty Images Clea-Lacy Juhn beim Tribute To Bambi 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de