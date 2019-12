Khloe Kardashian (35) und Kylie Jenner (22) lassen wieder einmal tief blicken. Die Schwestern des Kardashian-Jenner-Clans stellen sich im Netz immer gerne in sexy Looks zur Schau und zeigen ihre berühmten heißen Kurven. Die erwachsenen Kinder von Kris Jenner (64) lassen dabei keine Gelegenheit aus, sich so verführerisch wie möglich zu zeigen – so auch auf einer waschechten Promi-Geburtstagssause: Khloe und Kylie präsentierten sich gemeinsam in funkelnden Kleidern mit sehr tiefem Ausschnitt!

Für die Geburtstagsparty von P. Diddy (50) schmissen sich die Keeping up with the Kardashians-Stars doch glatt mal ganz besonders in Schale. Auf Instagram teilten beide einige Aufnahmen von ihren Outfits: Khloe entschied sich demnach für einen goldenen Glitzer-Smoking, der wenig Raum für Fantasie ließ – denn die 35-Jährige ist unter dem weit ausgeschnittenen Blazer offenbar völlig nackt. Doch ihre jüngste Schwester stand ihr in Sachen Sexyness natürlich in nichts nach. Kylie trug eine lange, schwarze Pailletten-Robe, mit einem gewohnt gewagten seitlichen Beinschlitz bis zur Hüfte und einem XL-Dekolleté bis zum Bauchnabel.

Neben dem Duo waren auch noch einige andere Mitglieder der Kult-Familie zu der Feier eingeladen: Kim Kardashian erschien in einem bodenlangen, goldenen Traum-Kleid, das ihre Rundungen nur zu gut in Szene setzte. Ihr Gatte Kanye West (42) setzte auf einen schlichten blauen Anzug mit einem weißen Hemd.

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und Kylie Jenner

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian und Kylie Jenner, Dezember 2019

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian, Dezember 2019

