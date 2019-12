Wenn das kein hitziger Showdown war zum Abschluss der zweiten Staffel von Bachelor in Paradise! Am Dienstagabend fand die beliebte TV-Resterampe ein mehr oder weniger romantisches Ende. Einige Paare haben sich während der Dreharbeiten gefunden – andere haben es vergeblich versucht und sind gescheitert. Bei Aurelio Savina (41) und Samantha Abdul (30) ist selbst Wochen nach den Aufzeichnungen noch immer nicht klar, wie es zwischen ihnen steht. Offenbar hat die junge Mama dem sexy Latino nun ein Ultimatum gestellt, das es in sich hat!

Für den letzten Talk der Teilnehmer aus der zweiten Runde lud Moderatorin Frauke Ludowig (55) alle 33 Kandidaten nochmal ins Studio ein, um die finalen Szenen anzuschauen und durchzusprechen. So nahmen auch Aurelio und Samantha auf der Couch der TV-Moderatorin Platz. Frauke hakte direkt nach, wie die beiden nach ihrem jeweiligen Paradies-Auszug miteinander verblieben sind. "Für Sam wäre es wichtig, dass ich komplett mit meiner Situation in der Frauen-Erotik-Welt, in der ich mich oft befinde... dass ich die komplett beiseite schiebe", erklärte der Tattoo-Fan. Seine Angebetete fügte hinzu, dass es überhaut nur eine Chane für weitere Dates geben würde, wenn das Thema Erotik und die vielen Frauen, die um Aurelio herum sind, sofort weniger Beachtung bekämen. "Aurelio, du musst irgendwann zu dem Punkt kommen, wo du sagst: 'Okay, ich entscheide mich dafür, diese eine Freu kennenzulernen und gehe einen Kompromiss ein – oder du entscheidest dich dagegen'", brachte sie ihre Forderung auf den Punkt.

Ein bisschen Hoffnung scheint für die beiden also doch noch zu bestehen. Samantha ist zudem aktuell noch mit Oleg Justus (32), dem Vater ihres Kindes, verheiratet. Die beiden befinden sich aber schon mitten im Scheidungsprozess. Trotz der Trennung sind die Eltern allerdings gute Freunde geblieben und verbringen nach wie vor viel Zeit zusammen.

