Diese Botschaft sorgte nicht nur bei Angelina Heger (27) und ihrem Freund Sebastian Pannek (33) für Jubel: Anfang Dezember gaben die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin und der Ex-Rosenkavalier zauberhafte News bekannt. Das Paar erwartet sein erstes Kind! Seit der Baby-Verkündung lassen die werdende Mutter und der Bald-Papa ihre Follower regelmäßig an ihrer Vorfreude auf das Eltern-Dasein teilhaben. Wie sehr sich vor allem Angelina auf diesen neuen Lebensabschnitt freut, macht sie nun im Netz deutlich!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Influencerin einen Schnappschuss aus ihrem kürzlichen Strandurlaub in Dubai. Darauf trägt sie einen Bikini und einen leichten Überwurf, so dass ihr Babybauch besonders zur Geltung kommt. "Ich freue mich so sehr auf 2020", schreibt die 27-Jährige zu dem Foto. Der Hashtag #UnserKleinerLiebling rundet den rührenden Anblick ab.

Tatsächlich steht für Angie und Basti im kommenden Jahr so einiges an: Bevor ihr Kind das Licht der Welt erblickt, wollen die zwei in ein größeres Haus ziehen. Außerdem wünscht sich Angelina einen Personal Trainer, der sie während der Schwangerschaft fit hält.

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek im Dezember 2019

Instagram / sebastian.pannek Basti Pannek, Ex-Bachelor

Instagram / angelinaheger Angelina Heger, TV-Star

