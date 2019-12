Gab es bereits Zeichen für das gescheiterte Liebes-Abenteuer? Bei Bachelor in Paradise schienen Natalie Stommel und Michael Bauer (29) sich gesucht und gefunden zu haben. Schon bei ihrem ersten gemeinsamen Date war der Funke ganz offensichtlich übergesprungen und die beiden verbrachten romantische Stunden unter der thailändischen Sonne. Zurück in Deutschland kam aber alles anders: Michi zog überraschend einen Schlussstrich und kehrte zurück zu seiner Ex. Doch hat Natalie das Liebes-Aus etwa schon seit Wochen angedeutet?

"Endlich mal ein Männerbild auf meinem Profil – für die Quote", titelte die Beauty vor rund einer Woche zu einem Foto mit Serkan Yavuz auf Instagram. Und tatsächlich: Unter den zahlreichen Posts auf ihrem Social-Media-Profil kommt den Fans kein einziges Pärchen-Pic mit Michi zu Gesicht. Während die restlichen Bewohner der Liebes-Villa ihr Glück bereits seit Wochen mit der Welt geteilt hatten und bereits vor der finalen Rosenvergabe Ausschnitte aus der Show gepostet hatten, erinnert sich Natalie nur mit wenigen Mädels-Bilder an ihre Zeit im Paradies zurück.

Auch Michi scheint im Nachhinein nicht besonders stolz auf seine Aktion zu sein. In einem emotionalen Post resümierte er die letzten Wochen und gab zu, gerade alles andere als glücklich zu sein: "Ihr könnt mich dafür hassen, auch wenn ihr kein Recht dazu habt, aber ich hasse mich schon selber dafür und denkt nicht, ich hätte mich damit nicht selber verletzt."

