Was für ein schöner Vater-Sohn-Moment! Keine Frage: Christian Bale (45) ist einer der gefragtesten Schauspieler überhaupt. Für seine Rollen gibt der Hollywood-Star regelmäßig alles: So hungerte er bereits einmal dreißig Kilo für seine Rolle in "Der Machinist" runter, um sich anschließend für seine Batman-Rolle wieder in muskulöse Topform zu bringen. Doch Christian ist nicht bloß im Job leidenschaftlich – er ist auch ein liebevoller Vater: Gemeinsam mit seiner Frau Sibi Blažić hat er zwei Kinder, die 14-jährige Emmeline und den fünfjährigen Joseph. Mit letzterem wurde die Kino-Bekanntheit nun in einer besonders süßen Situation abgelichtet: Die zwei traten beim Wettrennen gegeneinander an!

Paparazzi erwischten das Vater-Sohn-Gespann in Brentwood – in einer besonders konzentrierten Phase: Der 45-Jährige und sein Nachwuchs wollten sich nämlich gerade in Sachen Schnelligkeit beim Sprint zum parkenden Auto messen. Und da hatte der fitte Filmheld offenbar ganz schön Mühe, mitzuhalten! Während der kleine Mann bis über beide Augen strahlte, hatte Papa einen deutlich ernsteren Blick drauf. Kein Wunder, denn auf den Fotos sieht es letztendlich so aus, als sei Christian ganz schön gegen seinen Konkurrenten abgeschmiert!

Allgemein bewies der Mime schon in der Vergangenheit des Öfteren, dass die Familie einen hohen Stellenwert für ihn hat. Mit seiner Frau und Mutter seiner Kinder ist er mittlerweile fast 20 Jahre verheiratet. In einem Interview mit US Weekly auf einer Filmpremiere schwärmte er einst über seine Liebste: "Sie ist womöglich die stärkste Frau, die mir je im Leben begegnet ist." Anschließend wandte er sich während des Gesprächs an seine Herzdame und gestand: "Und du rührst mich zu Tränen. Ich bin einfach zu sehr ein Softie."

green/X17online.com/ ActionPress Christian Bale und sein Sohn Joseph in Brentwood

Kevin Winter/Getty Images Christian Bale und Ehefrau Sibi Blažić

green/X17online.com/ ActionPress Christian Bale und sein Sohn im Dezember 2019

