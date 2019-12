Jaden Smith (21) zieht alle Blicke auf sich! Die Kinder von Jada Pinkett Smith (48) und Will Smith (51) sind langsam so richtig erwachsen geworden. Während Willow (19) sich mittlerweile einen Namen als Model macht und stets mit auffälligen Looks die Fotografen verzaubert, ging Jaden unter die Rapper – steht seiner Schwester in Sachen Hingucker-Styles aber offenbar absolut nichts nach: Der 21-Jährige präsentierte sich jetzt im angesagten Batik-Jogginganzug!

Jaden stürzte sich am Wochenende ins Partyleben in West Hollywood. Dass er dabei von Paparazzi erwischt wurde, ist da aber eher nicht verwunderlich: Der Promi-Nachwuchs wählte für seinen Ausgang einen sehr extravaganten, farbenfrohen Look! Vor dem Club The Nice Guy strahlte Jaden in einem pastellfarbenen Batik-Kapuzen-Hemd mit passender Stoffhose. Dabei schien er bei bester Laune zu sein – auf seinem Gesicht zeichnete sich ein breites Grinsen ab.

Jaden ist allerdings nicht nur für seinen Modestil bekannt, er zog in der Vergangenheit auch die Aufmerksamkeit durch so einige Flirt-Geschichten auf sich. Ende 2018 führte er noch eine Beziehung mit dem Rapper Tyler, the Creator (28), einige Monate später wurde er dann immer wieder knutschend mit unbekannten Damen erwischt. Wie sein aktueller Beziehungsstatus aussieht, ist nicht bekannt.

Getty Images Jaden und Willow Smith bei der Paris Fashion Week, März 2019

Backgrid/ ActionPress Jaden Smith in West Hollywood

Backgrid/ ActionPress Jaden Smith, Rapper

