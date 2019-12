Carina Spack ist die heimliche Gewinnerin von Bachelor in Paradise! Während ihrer bisherigen Kuppelshow-Teilnahmen an Der Bachelor und "Bachelor in Paradise" 2018 hatte sich die Blondine teilweise keine Freunde gemacht: Mit ihrer offensiven Art und ihren schonungslosen Sprüchen kam sie bei den Männern zwar gut, bei den Frauen jedoch eher schlecht an. Auch ihr Flirt mit dem eigentlich verkuppelten Philipp Stehler (31) war den Fans ein Dorn im Auge. Doch in diesem Jahr hat sich ihr Image gewandelt: Die Zuschauer sind begeistert von Carina!

Im großen Finale zeigte sich die Rheinländerin zum ersten Mal ohne ihren frechen Schutzpanzer – und offenbarte Serkan Yavuz (26) ganz emotional ihre Gefühle. Die Liebesgeschichte der beiden schien auch dem Publikum das Herz zu erwärmen: "Ok, da hat Carina mich jetzt doch überrascht...", zeigte ein Twitter-User seine Sympathien für die Reality-Beauty. Als sie dann auch noch Natalie Stommel im Liebes-Chaos mit Michael Bauer (29) beistand, waren selbst die letzten Hater ruhig: "Carina Spack, Heldin der Staffel!" und "Carina ist einfach die größte Ehrenfrau", kommentierten die Zuschauer ihr Verhalten.

Der absolute Verlierer des Abends war hingegen Michi: Nachdem er Natalie bei der Rosenvergabe noch gestanden hatte, in sie verliebt zu sein, erklärte die Brünette, der Bayer habe sie Stunden später eiskalt abserviert – für eine andere Frau. Seine "Bachelor in Paradise"-Mitstreiter ließen deswegen kein gutes Haar an dem Malemodel.

TVNOW Serkan Yavuz und Carina Spack bei "Bachelor in Paradise"

Instagram / natalie_stommel Carina Spack, Natalie Stommel und Samantha Justus bei "Bachelor in Paradise"

TVNOW Michael Bauer bei "Bachelor in Paradise"

