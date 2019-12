Ashley Tisdale (34) holt sich ein weiteres Hundebaby ins Haus! Im Juni musste der High School Musical-Star und sein Partner Christopher French (37) einen schweren Verlust verkraften: Ihr gemeinsames Hündchen Maui verstarb urplötzlich. Dieser Vorfall bewegte das Pärchen so sehr, dass es sich wenig später sogar Tattoos im Gedenken an den Vierbeiner stechen ließ. Bereits kurze Zeit später zog eine neue Schnüffelnase bei Ashley und Christopher ein: die kleine Ziggy. Doch ein Hund reicht dem Promi-Duo offenbar nicht. Gerade adoptierten sie ein weiteres Tierchen!

Auf Instagram präsentieren Ashley und Chris jetzt den neuesten Familienzuwachs: Ab sofort bereichert der Pudel-Malteser-Mischling Sushi das Leben seiner prominenten Herrchen. Dazu teilt die Schauspielerin ein Foto direkt von der Abholung. Glücklich sitzt das Fellknäuel auf dem Schoß seines neuen Besitzers Christopher, der gleichzeitig auch noch seinen Wagen lenkt.

Die Fans sind von so viel Niedlichkeit auf einem Foto regelrecht überfordert und machen den zweifachen Hundeeltern in den Kommentaren jede Menge Komplimente: "Der ist wirklich unfassbar süß, alles Gute für euch!" Was sagt ihr zu Sushi? Stimmt ab.

Instagram / ashleytisdale Christopher French mit Hündchen Sushi

Instagram / sushisuefrench Ashley Tisdale und Hund Sushi

Getty Images Christopher French und Ashley Tisdale

