Sylvana Wollny (27) muss einen großen Schock verkraften! Eigentlich hat die Tochter von Promi Big Brother-Gewinnerin 2018 Silvia Wollny (54) momentan allen Grund zur Freude: Ihr Mann Florian Köster (31) und sie wurden im Juli erneut Eltern – ihre Tochter Celina-Sophie Wollny (6) hat eine Schwester bekommen: Anastasia Sophie Wollny. Das Familienglück wird jetzt allerdings von bedauerlichen Neuigkeiten überschattet: Das Auto der jungen Eltern wurde demoliert!

In ihrer Instagram-Story ist Sylvana fassungslos: Ihr Partner habe am Wochenende ein Konzert besucht und das Auto vor Ort abgestellt, um mit dem Taxi heimzufahren. "Als wir das Auto dann am Sonntag abholen wollten, stand das da und war einfach total demoliert. Da ist am Wochenende einer reingefahren und hat dann auch Fahrerflucht begangen, das ist auch schon von der Polizei alles aufgenommen worden", erklärt die geknickte TV-Darstellerin. Das Fluchtfahrzeug soll bereits gefunden worden sein – über den Fahrer sei man sich aktuell noch uneinig. Genau deshalb sucht die 27-Jährige nun nach Zeugen.

Ihr eigenes Auto sei bereits in der Werkstatt – allerdings habe der Gutachter keine positiven News für die Eigentümer gehabt: "Der Wagen hat einfach einen Totalschaden. Der Schadenswert ist höher, als das Auto noch wert ist. Ich finde, es ist eine Schweinerei, dass man in ein Auto reinfährt, es kaputt fährt", ärgert sich Sylvana.

Die Wollnys, RTL II Florian Köster, Celina und Sylvana Wollny

Instagram / sylvana_wollny Sylvana Wollnys Auto

Instagram / sylvana_wollny Sylvana Wollny

