Tolle Neuigkeiten für alle Fans von The Masked Singer! Dass das Rätselraten um die kostümierten singenden Promis in die zweite Runde geht, war bereits bekannt. Zuletzt wurde spekuliert, dass die zweite Staffel – genau wie die erste – im Sommer über die TV-Bildschirme flimmern wird. In den kommenden Sommermonaten wäre das zuletzt ziemlich erfolgreiche Format jedoch wahrscheinlich wegen der Fußball-Europameisterschaft untergegangen. Doch wie jetzt bekannt gegeben wurde, bleibt den Zuschauern dieses Dilemma erspart: "The Masked Singer" kehrt bereits im März 2020 zurück!

Das bestätigte der Sender ProSieben nun auf Promiflash-Anfrage. "Im März lädt ProSieben wieder an das große TV-Lagerfeuer ein: zehn neue Masken, zehn neue Stars", verriet Senderchef Daniel Rosemann gegenüber DWDL. Die Anzahl der Kandidaten wird somit die gleiche sein wie im Vorjahr – wobei es neue Gesichter und Kostüme sein werden. Auch bei der Moderation bleibt alles beim Alten: "Wir freuen uns auf 'The Masked Singer' mit Moderator Matthias Opdenhövel", heißt es weiter in dem Statement. Ob "The Masked Singer" wieder die Primetime am Donnerstagabend bekommt, ist noch nicht bekannt gegeben worden.

Auf welche VIPs sich die Zuschauer wohl freuen dürfen? In der ersten Staffel war es ein bunter Mix: So hatte sich Box-Weltmeisterin Susi Kentikian (32) unter dem Monsterkostüm verborgen, Moderator Daniel Aminati (46) war der Kudu, Male-Model Marcus Schenkenberg (51) war das Eichhörnchen und Sänger Max Mutzke (38) der Astronaut – der am Ende auch den Sieg geholt hat.

Christoph Hardt / Future Image / Actionpress Matthias Opdenhövel und das Monster bei "The Masked Singer"

Christoph Hardt / Future Image/ Action Press Susi Kentikian als Monster bei "The Masked Singer"

Christoph Hardt / Future Image / Actionpress Max Mutzke und Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer"

