Was für eine tierische Birthday-Party! Kim Kardashian (39) scheut für ihre Familie keine Mühen: Jedes Mal, wenn jemand Geburtstag hat, wird eine riesige Sause veranstaltet. So verwandelte der Reality-TV-Star zum Ehrentag von Töchterchen North (6) im Juni dieses Jahres seinen riesigen Garten in ein Schlaraffenland: Das ganze Grundstück war mit unzähligen Süßigkeiten dekoriert. Nun wurde Kims Sohn Saint (4) vier Jahre alt – und auch dafür zog die Unternehmerin alle Register!

Auf ihrem Instagram-Kanal teilte die 39-Jährige einige Eindrücke von der Familienfeier – und die hatten es in sich. Wie zuvor schon bei North, wurde auch für Saint der heimische Garten umgebaut und verwandelte sich dieses Mal in ein Dinosaurier-Land. "Kanye und ich haben für Saints vierten Geburtstag die coolste Party geschmissen", schrieb die vierfache Mutter auf ihrem Account begeistert und fügte hinzu, dass ihr Sohnemann an diesem Tag viel Spaß gehabt hätte. Kein Wunder: Künstlicher Nebel, Höhlen, tropische Pflanzen und Dinos machten die Dschungel-Atmosphäre perfekt.

Während der Keeping up with the Kardashians-Star mit Saint den so entstandenen Dinosaurier-Park unsicher machte, kümmerte sich Papa Kanye (42) rührend um Nesthäkchen Chicago (1). Und wie bei der weltberühmten Großfamilie üblich, war auch der Rest des Kardashian-Klans anwesend – sogar Kims Oma Mary Jo kam für das Spektakel vorbei.

Instagram / kimkardashian North West, Dezember 2019

Instagram / kimkardashian Saint West, Dezember 2019

Instagram / kimkardashian Kanye West, Dezember 2019

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Dezember 2019



