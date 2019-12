Riccardo Simonetti (26) hat mal nicht die Haare schön! Der Blogger ist für viele seiner Fans nicht nur ein Idol, wenn es darum geht, mit starren Gender-Rollen aufzuräumen und komplett zu sich selbst zu stehen. Viele beneiden den 26-Jährigen auch um sein Markenzeichen: die langen braunen Locken. Der Influencer trägt seine volle Wallemähne am liebsten offen – und das immer perfekt gestylt. Doch aktuell überrascht Riccardo mit ziemlich zerzaustem Haupthaar.

In seiner Instagram-Story zeigt sich der Entertainer mal gar nicht gestriegelt – sondern mit komplett ungekämmten und zerzausten Haaren. Dieser spezielle Look hat auch einen Grund, wie Riccardo verrät – er lag nämlich flach: "Ich hatte eine ziemlich hartnäckige Magen-Schleimhautentzündung. Deswegen war ich ein paar Tage außer Gefecht gesetzt, aber jetzt merke ich, dass die Lebensgeister wieder zurückkehren und auch der Drang, mich zu pflegen. Meine Haare haben in den vergangenen Tagen ganz schön gelitten." Und um seine Lockenpracht dann wieder richtig in Form zu bringen, folgt bei dem Netz-Star auf eine ausgiebige Kämm-Session auch eine pflegende Haarwäsche.

Obwohl Riccardo seinem Haarschnitt treu bleibt, experimentiert er auch mal gerne mit der Haarfarbe – und zwar mithilfe von Perücken. Ob zum Fasching oder auf dem roten Teppich beweist der Bartträger immer wieder, wie wandelbar er eben ist.

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti, Entertainer und Buchautor

ActionPress / Christian Marquardt Riccardo Simonetti auf der Operngala der Deutschen AIDS-Stiftung Anfang November 2019

Instagram / riccardosimonetti Influencer Riccardo Simonetti

