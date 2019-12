Die Familie geht vor! Nachdem bei Michael Bublés (44) Sohn Noah im Jahr 2016 Leberkrebs diagnostiziert wurde, machte der Sänger erst einmal eine Pause. Er wollte voll und ganz für die Familie da sein – auch, weil im selben Jahr sein zweiter Sohn Elias zur Welt kam. Nun enthüllte der kanadisch-italienische Jazz-Musiker, dass ihm einst prophezeit wurde, ein Rückzug aus der Musikbranche könnte das Ende seiner Karriere bedeuten.

Im November 2016 bekamen Michael und seine Ehefrau, das argentinische Model Model Luisana Lopilato (32), eine schreckliche Nachricht: Ihr Sohn Noah leidet an Leberkrebs. Daraufhin hatte sich Michael sofort aus dem Musikbusiness zurückgezogen. Der britischen Zeitung The Sun sagte der Star kürzlich, wie die Musikbosse ihn in Bezug auf eine Karrierepause gewarnt hätten: "Als ich mit meiner Familie das Drama um unseren Sohn durchmachte, wusste ich nicht, ob ich jemals zurückkommen würde. Zu dieser Zeit sagten mir verschiedene Promoter: 'Hör zu, Mike. Das könnte für dich das Aus bedeuten.'"

Glücklicherweise bewahrheitete sich die Prognose der angeblichen Branchenkenner nicht. Sohn Noah erholte sich wieder und nachdem die Familie im Februar 2017 mitteilte, dass die Behandlung gut angeschlagen hätte, kehrte der Sänger im Sommer 2018 zurück auf die Bühne.

Instagram / michaelbuble Michael Bublé mit seinem Sohn Noah, März 2016

Getty Images Michael Bublé bei einem Auftritt in München

Ethan Miller/Getty Images for Celebrity Fight Night Michael Bublé bei Muhammad Ali's Celebrity Fight Night

