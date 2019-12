Diesen Bauch kann sie nicht mehr verstecken! Nachdem Milla Jovovich (44) 2017 im vierten Monat aus medizinischen Gründen einen Notfall-Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen musste, fiel sie in ein tiefes Loch aus Depressionen. Im August dieses Jahres verkündete sie dann überraschend, dass sie wieder schwanger sei und zusammen mit Ehemann Paul Anderson ihr drittes Kind erwarte. Besonders wegen der schrecklichen Erfahrungen in den Jahren zuvor, scheint die "Resident Evil"-Darstellerin ihre aktuelle Schwangerschaft umso mehr zu feiern!

Am Dienstag zelebrierte Milla zunächst im Kreise der Familie ihren 44. Geburtstag und postete anschließend auf Instagram ein süßes Selfie, samt ihres kugelrunden Bauchs, um sich bei ihren Fans für die Glückwünsche zu bedanken. In einem roten Pünktchen-Kleid streckt sie auf dem Foto ihre süße Baby-Kugel nach vorne und zieht dabei eine Grimasse. "Ich bin so dankbar für all den Segen, den ich gerade in meinem Leben erfahre", schrieb die Schauspielerin unter das Posting.

44 Jahre alt zu werden und schwanger zu sein, sei allein schon ein gottgesandtes Wunder – "aber obendrauf auch noch von meinen tollen Kindern mit einem Strauß aus Donuts und Ballons aufgeweckt zu werden, war das beste Gefühl überhaupt", schwärmte die Vollblutmama weiter. Ihr Herz sei an diesem Tag sehr erfüllt gewesen.

Instagram / millajovovich Paul W. S. Anderson und Paul W. S. Anderson, August 2019

Instagram / millajovovich Milla Jovovich, August 2019

Instagram / millajovovich Milla Jovovichs Töchter, Dezember 2019

