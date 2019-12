Ist die Liste damit voll? Am 10. Januar 2020 ist es wieder soweit: Das Dschungelcamp geht wieder los! Bisher hat RTL die Kandidaten der kommenden Staffel noch nicht bestätigt – doch über elf Teilnehmer wurde bereits gemunkelt: Unter anderem sollen sich Daniela Büchner (41), Wendler-Ex Claudia Norberg und DSDS-Star Prince Damien (29) auf das Abenteuer einlassen. Nun ist ein zwölfter Name durchgesickert: Schauspieler Raúl Richter (32) soll Anfang des Jahres nämlich auch nach Australien fliegen!

Wie Bild erfahren haben will, soll der Ex-GZSZ-Darsteller vor wenigen Tagen einen entsprechenden Vertrag unterschrieben haben. Auch die Gage des 32-Jährigen will die Zeitung wissen: Er soll 110.000 Euro kassieren! Weder er noch der Sender haben sich jedoch bisher zu den Gerüchten geäußert. "Zu Spekulationen äußern wir uns nicht. RTL wird wie üblich alle Dschungelstars rechtzeitig zum Sendungsstart im Januar bekannt geben", sagte ein Sprecher lediglich.

Raúl ist nicht der erste GZSZ-Star, der sich auf das Dschungelcamp-Abenteuer einlässt. Vergangenes Jahr sicherte sich Felix van Deventer (23) einen Platz am Lagerfeuer und wurde Zweiter. 2015 flog Jörn Schlönvoigt (33) in den Busch und holte sich ebenfalls die Silbermedaille.

Instagram / raulrichter Raúl Richter, Schauspieler

Andreas Rentz/ Getty Images Raúl Richter bei der Filmpremiere von "Der Schlussmacher" in Berlin

Ukas,Michael Felix van Deventer im Mai 2017 in Berlin

