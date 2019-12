Sylvana Wollny (27) kann sich kurz vor dem Fest der Liebe über einen zuckersüßen Liebesgruß freuen! Das Mitglied der Wollny-Familie ist seit 2011 mit Freund Florian Köster (31) zusammen. Und mittlerweile haben die beiden auch ihre eigene kleine Familie: Die Töchter Celina-Sophia (6) und Anastasia machen das Glück der jungen Eltern perfekt. Neben ihren Pflichten, dem Alltag und der Erziehung ihrer Sprösslinge kommt bei den Turteltauben aber auch die Romantik nicht zu kurz...

Jetzt bastelte Florian seiner Liebsten einen Adventskalender. Und hinter einem Türchen versteckte sich nun eine Liebeserklärung an die Mutter seiner Kinder – der Schlager-Fan hinterließ Sylvana einen handgeschriebenen Zettel mit den Worten: "Du warst es gestern, du bist es heute, du wirst es morgen sein." Diese Zeilen berührten Sylvana, wie sie in ihrer Instagram-Story verriet: "Ich finde das megasüß! Ich finde auch, der Flo ist total kreativ, also er kann es auf jeden Fall."

Auch bei den anderen Türchen gab sich Flo viel Mühe und suchte passende kleine Geschenke für seine Liebste aus. "Ich hatte jetzt zum Beispiel schon Haargummis oder eine Kerze im Adventskalender und das fand ich auch sehr schön. Aber über so einen selbst geschrieben Zettel habe ich mich noch viel mehr gefreut", meinte die Powerfrau.

Instagram / sylvana_wollny Florian Kösters Brief an Sylvana Wollny

Instagram / sylvana_wollny Sylvana Wollny

Instagram / sylvana_wollny Florian Köster und Sylvana Wollny

